Fortaleza tem o sexto maior investimento em contratações entre os times da Série A para 2024

Os 20 clubes da Série A do Brasileiro de 2024 já anunciaram reforços para a temporada. O Fortaleza, que repatriou Moisés, é o sexto time com maior investimento dentre os dez que divulgaram valores das negociações. Os dados são do Espião Estatístico, do ge.

O Tricolor do Pici supera São Paulo (14,7 mi), Grêmio (6,4 mi), Cuiabá (2,6 mi) e Juventude (0,9) em valor gasto. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda terá de volta o atacante que veio do Cruz Azul, do México. O Leão do Pici adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador numa operação que envolveu US$ 3,8 milhões de dólares (em torno de R$ 18,4 mi de reais).

Assim como o Fortaleza, que anunciou apenas um reforço até o momento, o Atlético-MG vai contar com o meia Gustavo Scarpa. A contratação do ex-Nottingham Forest (ING) custou aos cofres do Galo 27 milhões de reais, quase o dobre daquilo que foi gasto pelo Tricolor com Moisés.

Corinthians foi o clube que mais trouxe jogadores até o momento. O Timão gastou 117,7 mi em quatro jogadores. Flamengo (79mi) e Palmeiras (59mi) fecharam a lista dos três primeiros. Apenas Bahia, Botafogo e Internacional ainda não anunciaram reforços.

Jogadores e comissão técnica do Tricolor se reapresentam no dia 10 de janeiro. O primeiro desafio será o Campeonato Cearense.

*Os valores podem ou não ter sido gastos durante a janela. O levantamento considera a quantia toda divulgada dos valores para o negócio, independente de quando serão quitados. Os números também incluem os valores gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e tiveram as compras definitivas exercidas nesta janela. Lucas Veríssimo (Corinthians) e Lucas Mineiro (Cuiabá) são alguns dos exemplos citados pelo ge.

CLUBES QUE MAIS INVESTIRAM EM CONTRATAÇÕES - 2024

Corinthians - 117,7 mi (4 reforços) Flamengo - 79 mi (1 reforço) Palmeiras - 59 (2 reforços) Vasco - 38,8 mi (1 reforço) Atlético-MG - 27 mi (1 reforço) Fortaleza - 18,4 mi (1 reforço) São Paulo - 14,7 (3 reforços) Grêmio 6,4 mi (2 reforços) Cuiabá - 2,6 mi (1 reforço) Juventude - 0,9 (11 reforços)