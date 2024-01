São Paulo tem interesse em Bruno Pacheco, diz jornalista

O São Paulo tem interesse do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Fortaleza. A informação é do jornalista André Hernan. Ele publicou que o time paulista "tem interesse no lateral Bruno Pacheco do Fortaleza mas vê negócio como “muito difícil”.

Em seguida, Hernan informa que o São Paulo "ainda deve parcelas do negócio com Felipe Alves", o que dificultaria uma negociação entre os dois clubes.

Vale lembrar que o atual técnico do São Paulo, Dorival Junior, treinou Bruno Pacheco no Ceará em 2022.

Após o fim daquela temporada, o Fortaleza adquiriu 80% dos direitos do jogador por R$ 2 milhões, com contrato é válido até 31 de dezembro de 2024, com a opção de renovação por mais um ano..

Reposição

O titular da lateral-esquerda do Tricolor do Morumbi era Caio Paulista, revelado pelo Ceará, mas o clube não exerceu a opção de compra e o jogador fechou com o rival Palmeiras.

Agora, o clube busca renovar com Wellington, que seria negociado e busca Pacheco para fechar as opções no setor.