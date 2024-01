Sport acerta a contratação de Gustavo Coutinho, do Fortaleza; veja detalhes

O Sport acertou a contratação de Gustavo Coutinho, atacante que tem contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2024. O time de Recife vai pagar pela liberação do jogador, os valores ainda estão mantidos em sigilo, mas o camisa 9 chega de forma definitiva ao Leão da Ilha, com contrato de quatro anos, segundo informações do ge.

O atleta já vestiu a camisa do Sport, no ano de 2022, onde atuou em 16 oportunidades e marcou dois gols, além de uma assistência.

Coutinho se destacou nas categorias de base do Fortaleza, mas vinha sendo emprestado para outros clubes do país. O último, foi o Atlético-GO, onde ganhou destaque após se consagrar como o artilheiro da Série B de 2023 pelo Dragão, com 14 gols marcados.

O centroavante também passou pelo Botafogo-PB e a equipe do Operário.