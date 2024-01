Marcelo Paz revela que Bruno Costa participou da contratação de Vojvoda pelo Fortaleza

Na tarde desta última segunda-feira (8), o Fortaleza apresentou Bruno Costa como seu novo executivo de futebol. O profissional chega ao Pici com uma carreira consolidada internacionalmente, especialmente pelas últimas sete temporadas no San José Earthquakes, da MLS, a principal liga do futebol dos Estados Unidos. Antes das primeiras palavras do novo contratado, o CEO do clube, Marcelo Paz, revelou que Bruno participou da contratação de Vojvoda pelo Leão.

Marcelo Paz CEO do Fortaleza "O Bruno participou da contratação do Vojvoda. Quando surgiu o nome do Vojvoda, trazido pelo Alex, o CIFEC foi avaliar o modelo de jogo, eu comecei a fazer algumas ligações para a minha rede de contatos. O Bruno, como amigo e como um cara que conhece muito do futebol, logicamente, eu fui consultá-lo. Eu pedi pra ele procurar saber mais sobre o Vojvoda, já que ele havia trabalhado com pessoas que passaram pelo Chile. O último trabalho do Vojvoda havia sido no Unión La Calera. Ele levantou e me passou boas informações do Vojvoda lá em 2021", disse.

Marcelo Paz CEO do Fortaleza "Então, é bom lembrar disso. De que ele, indiretamente, ajudou, porque as informações que ele trouxe foram boas. No futebol tem um negócio interessante: não é só informação, é informação confiável. Mais importante no futebol é você ter informação confiável, de pessoas que sabem como você trabalha, que vão te dizer a verdade, sim é sim, não é não, se dá ou não dá. Então, é legal esse bastidor que eu lembrei e estou trazendo aqui para vocês", completou.

PASSAGEM VITORIOSA

Desde a contratação, em maio de 2021, Vojvoda caiu nas graças da torcida e se tornou uma referência para o clube. Em três temporadas no comando do Fortaleza, o argentino já realizou 199 jogos e conquistou 99 vitórias.

Além disso, o técnico conquistou três Campeonatos Cearenses, levando o Leão ao inédito pentacampeonato, um título da Copa do Nordeste e levou o clube à campanhas marcantes, como o 4º lugar do Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil em 2021, as oitavas de final da Libertadores em 2022 e a final da Copa Sul-Americana em 2023.