Bruno Costa explica planejamento do Fortaleza para contratações e espera 'um elenco melhor em 2024'

Bruno Costa Executivo de futebol do Fortaleza

"A gente tem que se portar com muita inteligência e calma no mercado. Todos nós somos muito diretos e isso é o diferencial do Fortaleza pra mim. É a gente conversar olho no olho com o jogador e sentir realmente se ele está 100% focado dentro do que a gente quer pro clube. Quando a gente faz essa comunicação com os atletas que queremos contratar no mercado é fundamental, essa credibilidade, o olho no olho. O Fortaleza já é conhecido como um clube sério, que paga em dia, que cumpre com as suas obrigações. A imagem que a gente passa é essa. É uma equipe que hoje é referência não só na parte técnica, mas a nível de estrutura, de visibilidade, tem uma torcida apaixonada e única, uma das maiores médias de público do Campeonato Brasileiro, então o jogador que vier pro Fortaleza hoje tem que ter orgulho. O Fortaleza não pode e não deve ser segunda opção para ninguém. Os atletas que vieram e estão vindo para o Fortaleza, sempre foram a primeira opção deles virem pra cá desde o primeiro momento que a gente conversou com eles. Quando o atleta mostra para a gente que o Fortaleza é a primeira opção, com certeza a forma e o tratamento é diferente. Não pode fazer leilão. Eu não vejo nenhum jogador como imprescindível. Se o atleta não está feliz ou não está bem, a gente vai ter outro atleta que vai chegar e vai ocupar aquele espaço. Hoje eu sou muito privilegiado e agradeço todos os dias por estar tendo a oportunidade de ser o executivo de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Então, o jogador tem que sentir o mesmo", reforçou.