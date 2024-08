Fortaleza anuncia goleiro Magrão com vínculo até 2026; Bruno Guimarães é vendido a time português

O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (6), a contratação do goleiro Magrão, atleta da base do clube e com passagem pelo Palmeiras e que estava no Rio Ave, de Portugal. O Tricolor do Pici adquiriu 55% dos direitos econômicos do atleta, que tem contrato até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

O Rio Ave, onde o atleta atuou por mais de três temporada, segue com 30% dos direitos. Já o Palmeiras, clube em que também atuou na base, mantém 15%.

O atleta de 24 anos atuou em sete jogos da Liga Portuguesa nesta temporada. Além disso, foi campeão da Segunda Liga 2021/2022 e também disputou a Taça de Portugal e a Taça da Liga.

O jogador defendeu o Leão entre 2015 e 2017, quando autou no Sub-17 e Sub-20. Depois seguiu para vestir a camisa do sub-20 do Palmeiras. Com a camisa do time paulista, atuou na Copa São Paulo, conquistou o Brasileirão e foi Bicampeão Paulista. Agora, ele fala sobre retornar ao Fortaleza, dessa vez para a equipe principal. Ele vai dividir posição com João Ricardo, titular, Santos e Kozlinski, já que Bruno Guimarães foi vendido ao Portimonense-PT.

"Voltar ao Fortaleza é voltar a um lugar que iniciei e fui muito feliz, passou um filme na minha cabeça de todas as dificuldades que eu enfrentei. Voltar ao time com essa estrutura gigante, que foi feita ao longo desses anos com todo o crescimento do clube, é uma honra. Estar de volta aqui ao lado da minha família e podendo ter a oportunidade de entrar no Castelão lotado, algo que sempre sonhei, é uma sensação que não dá pra explicar. Amadureci muito nessa minha ida à Portugal, isso vai me ajudar no processo do clube, também sei da minha responsabilidade e vou me dedicar ao máximo", disso o jogador ao site do clube.

Transferência

Bruno Guimarães foi vendido para o Portimonense, de Portugal. O Fortaleza segue com 40% dos direitos econômicos do atleta. O atleta disputou a Fares Lopes e a Copinha, e foi integrado ao elenco profissional em 2023.



FICHA TÉCNICA



Nome: Audenirton Soares da Silva

Data de nascimento: 15/05/2000 (24 anos)

Posição: Goleiro

Naturalidade: Pindoretama-CE

Clubes: Palmeiras-SP, Rio Ave-PT e Fortaleza.