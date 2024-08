Vojvoda exalta campanha histórica Fortaleza na Série A mas cobra atenção até o fim do campeonato

O Fortaleza chegou a seu 7º jogo sem derrota na Série A de 2024, após a vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, na última segunda-feira (5). Com o triunfo, o Leão assumiu a 3ª posição do campeonato ao fim da 21ª rodada. Após o confronto, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, que enfrentou a Raposa com alguns desfalques, exaltou a força de seu elenco.

“É um princípio. Falamos que temos um bom elenco em quantidade e qualidade. Temos um processo de trabalho e eu considero que não temos jogadores titulares e reservas, temos um time que sabe os conceitos e, principalmente, os comportamentos que precisamos ter. Eles estão preparados e, principalmente, mentalmente para o responder quando o time necessita, não quando o Vojvoda necessita, então eles compreendem isso” Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O técnico do Tricolor também falou sobre as ausências de peças importantes que o clube teve para o confronto, mas reforçou o comprometimento dos atletas com o clube. “É verdade que temos diferentes características de jogadores, mas esse é o quarto ano de comissão técnica a frente do grupo e necessitamos de jogadores compromissados que compreendam, como todos estão compreendendo, que todos somos importantes, e, jogando a cada três dias, esse time necessita da alta intensidade que o Brasileirão exige.”

Por fim, o comandante argentino comentou sobre suas últimas temporadas no clube, e como será importante manter o “jeito de trabalho” para conseguir a melhor posição possível ao término do campeonato.

“A cada ano tivemos nossas características. No primeiro ano, em 2021, nós terminamos em uma boa posição. No segundo ano foi mais sofrido, estávamos na lanterna e conseguimos entrar no grupo que disputa a Libertadores. Ano passado conseguimos uma boa sul-americana. Agora estamos em uma boa posição, mas isso não significa nada. Vai significar quando acabar o Brasileirão, aí realmente a importância […] Então temos que saber viver esse momento também, mas continuar com o mesmo jeito de trabalho”, concluiu.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (10) contra o Criciúma. A partida, válida pela 22ª rodada da Série A do Brasileiro, ocorre na Arena Castelão, às 16h. Na tabela de classificação, o Leão aparece em 3º, com 39 pontos.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.