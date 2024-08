Fortaleza briga pelo título do Brasileirão e há motivos para não duvidar disso

Não é sonho, torcedor. O Fortaleza entrou na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E com ainda mais força depois da vitória contundente por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, acabando com os 100% de aproveitamento da Raposa como mandante na Série A.

O Fortaleza entrou forte na briga. E há vários motivos para afirmar isso.

O Fortaleza é o 3º colocado, com 39 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo, mas com um jogo a menos - e os dois se enfrentam no dia 31 de agosto.

O Fortaleza é o time que menos perdeu no campeonato, com apenas 3 derrotas em 20 jogos, mostrando o como é difícil de ser batido.

O Fortaleza é dono da 3ª melhor defesa da competição, com apenas 19 gols sofridos em 20 jogos, mostrando o como é consistente e difícil de ser vazado.

O Fortaleza tem a melhor campanha nos últimos 12 jogos, com 9 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota no período.

O Fortaleza tem a maior sequência de invencibilidade da Série A, com 7 jogos, sendo 6 vitórias e 1 empate.

O Fortaleza é o melhor mandante do Brasileirão e o único time que está invicto jogando em casa, com 8 vitórias e 3 empates em 11 jogos.

O Fortaleza não perdeu nenhum confronto direto para times do G-6, com direito a vitórias sobre Flamengo (no Maracanã), Palmeiras (por 3 a 0), São Paulo (2 vezes, em casa e fora), e Cruzeiro (fora de casa), além de empate com o líder Botafogo.

O Fortaleza tem o vice-artilheiro do campeonato, Juan Martin Lucero, com 8 gols marcados.

O Fortaleza tem um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, Juan Pablo Vojvoda, que completou 250 jogos e mostra que segue se superando a cada ano.

O Fortaleza estabeleceu o melhor turno de um time do Nordeste na era dos pontos corridos da Série A, superando a própria marca, de 2021.

O Fortaleza é o time que não cansa de quebrar tabus e estabelecer feitos inéditos. É o time que está sempre reescrevendo a história.

Isso não quer dizer que vai ser campeão. Mas, que está na briga, está.

E desse Fortaleza, não se pode duvidar.