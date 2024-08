Cruzeiro x Fortaleza : veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza vai enfrentar o Cruzeiro em mais um confronto direto na Série A do Campeonato Brasileiro. Em duelo válido pela 21ª rodada da competição, as equipes entram em campo nesta segunda-feira (05) às 21h (horário de Brasília). O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será o palco da partida.

Para defender sua permanência no G-4, o Leão do Pici quer tirar os primeiros pontos da Raposa como mandante no campeonato. Separados por apenas um ponto na tabela, o Fortaleza tem 35, enquanto o Cruzeiro somou 35 nos mesmos 19 jogos já disputados pelas equipes.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida tem transmissão do Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O CRUZEIRO | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Com 100% de aproveitamento como mandante na Série A, o Cruzeiro está de olho em uma vaga no G-4. Porém, a equipe não vai jogar no Mineirão nesta rodada. Por motivos comerciais, os direitos desse jogo foram vendidos pela antiga diretoria para que fosse realizado em Cariacica, no Espírito Santo. Apesar de tentar reverter o acordo, a Raposa não conseguiu mudar a decisão.

Mesmo assim, o treinador Fernando Seabra confia no bom trabalho que o time tem construído na temporada. O comandante ainda conta com o retorno do zagueiro titular Zé Ivaldo, que estava suspenso na vitória por 3x0 dos mineiros contra o Botafogo, na última rodada.

Além do defensor, os volantes Lucas Romero e Matheus Henrique também voltam a ficar à disposição depois de serem liberados pelo departamento médico. Em contrapartida, Peralta e Rafa Silva seguem de fora, lesionados. Em fase de transição, Gabriel Veron também é baixa.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Depois de aproveitar três dias de folga, o elenco tricolor ainda teve cinco dias para realizar toda a preparação de olho no confronto desta segunda. Depois de vencer o São Paulo na última rodada, por 1x0 no Castelão, o time chegou a sua melhor sequência de invencibilidade neste Brasileirão: seis jogos sem perder, com cinco vitórias e apenas uma derrota.

Para o duelo desta segunda, Juan Pablo Vojvoda não vai contar com seu principal jogador: Juan Martín Lucero não viajou junto com a delegação e está fora do jogo. Além dele, Tinga, Machuca e Calebe seguem no departamento médico. Hércules, suspenso, fecha a lista de desfalques.

O único retorno na lista de relacionados é do volante Emannuel Martínez, que completou a fase de transição e está de volta.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto, Pedro Augusto; Pikachu, Breno Lopes e Kayzer. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

PALPITES

FICHA TÉCNICA | CRUZEIRO X FORTALEZA

Data: 05/08/2024

Local: Kléber Andrade

Horário: 21h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste