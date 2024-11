Neymar Jr. compra cobertura em Dubai com desconto milionário

O jogador Neymar Jr. comprou uma cobertura luxuosa no Bugatti Residences by Binghatti, avaliada em 54,4 milhões de dólares, cerca de R$ 314 milhões. De acordo com o portal Leo Dias, o atleta brasileiro pagará apenas metade desse valor pelo imóvel.

Segundo as informações divulgadas pelo portal, Neymar conseguiu um desconto de 50% na compra porque será o embaixador da marca Bugatti Residences. Com isso, a propriedade custou a ele aproximadamente R$ 157 milhões.

O Bugatti Residences by Binghatti é o primeiro projeto residencial da Bugatti, realizado em parceria com a incorporadora Binghatti. Situado no bairro Business Bay, em Dubai, o edifício investiu em design inspirado na Riviera Francesa e tecnologia moderna.

As residências possuem coberturas exclusivas com elevadores para automóveis e uma série de comodidades, como piscinas privativas, academia, spa, sistema de automação, áreas verdes e segurança 24 horas. A localização estratégica em Business Bay garante acesso a opções variadas de lazer, compras e entretenimento.

Outras celebridades também estão investindo em Dubai. Cristiano Ronaldo, que joga pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, comprou um terreno na ilha Palm Jumeirah e está construindo uma mansão. Dessa forma, Neymar e Ronaldo estarão separados por uma curta distância.

Nas redes sociais, a empresa compartilhou fotos do momento da assinatura do contrato.