Mais de 150 cidades do Ceará já confirmaram casos de Covid em 2023; veja mapa e como está o cenário

A disseminação da Covid no Ceará tem desacelerado nos últimos meses, desde que a 5ª onda teve início, em novembro passado. Apesar disso, 2023 já registra 11 mortes e mais de 1.400 casos da virose, de acordo com dados do Integra SUS.

A plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) mostra que Fortaleza lidera em número de novos casos, foram 233, entre 1º de janeiro e a última quinta-feira (2). Em seguida, aparecem Sobral (78), Russas (67) e Juazeiro do Norte (53).

A capital cearense, porém, não confirmou nenhuma morte pela doença. Já outros 8 municípios contabilizam vidas perdidas para o coronavírus em 2023: Crato (3), Cedro (2), Araripe, Assaré, Jardim, Limoeiro do Norte, Russas e Tabuleiro do Norte (1 cada).

A permanência da Covid no Ceará pelo terceiro ano seguido reforça a importância de manter o esquema vacinal em dias. Atualmente, pessoas acima de 18 anos devem ter tomado pelo menos 4 doses.

Vacina bivalente no Ceará

O imunologista Edson Teixeira, professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que “a imunidade pode variar na população, e pessoas mais idosas podem necessitar de reforços com maior frequência”.

“Não dá pra precisar como está a imunidade. Obviamente, a proteção permanece, porque não vemos aumento de casos. Mas a chegada da vacina bivalente é muito importante, porque protegerá contra a cepa original e as subvariantes da ômicron”, pontua Edson.

A chegada de doses da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid é aguardada com ansiedade. No último dia 31, o Ministério da Saúde anunciou que a aplicação terá início no dia 27 de fevereiro – portanto, o órgão deve enviar doses aos estados até lá.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) informou que “seguirá o Programa Nacional de Vacinação de 2023, que começará no dia 27 de fevereiro com a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19”.

Foto: Fabiane de Paula

O Governo Federal divulgou o cronograma de aplicação da vacina bivalente por grupo prioritário:

Etapa 1 - a partir de fevereiro

Público-alvo: 52 milhões de pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19;

Pessoas com mais de 60 anos;

Gestantes e puérperas;

Pacientes imunocomprometidos;

Pessoas com deficiência;

Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP);

Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

Trabalhadores e trabalhadoras da saúde.

Etapas 2 e 3 - a partir de março

Público alvo: toda a população com mais de 12 anos. Vacinação de crianças e adolescentes, de 6 meses a 17 anos, será intensificada.

O imunizante tem dois tipos, “mas a ideia é a mesma”, como reforça o imunologista: proteger ou estimular resposta imunológica contra a variante Ômicron, que circula no mundo desde novembro de 2021 e causou novas ondas da doença no Ceará.

Edson Teixeira Imunologista e professor da UFC Esta vacina já tem se mostrado mais efetiva no sentido de evitar casos graves e internações, sobretudo neste momento da pandemia, quando não temos mais a cepa original.

O especialista frisa que “a vacinação foi o que nos levou à situação de hoje não termos gravidade dos casos e alta taxa de internações”. No Ceará, 8,3 milhões de pessoas tomaram pelo menos 1 dose da vacina – mas só 2,4 milhões chegaram à quarta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil