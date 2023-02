Ceará inicia vacinação bivalente contra a Covid por idosos a partir de 70 anos na segunda-feira (27)

O Ceará começa a vacinar com imunizante bivalente contra a Covid os idosos com 70 anos ou mais na segunda-feira (27). O reforço Pfizer/Comirnaty contém uma mistura de cepas do coronavírus – a original e as subvariantes da Ômicron BA.4 e BA.5.

Em live, nesta sexta-feira (24), Tânia Mara Silva Coelho, titular da pasta estadual de saúde, e o governador Elmano de Freitas, comentaram a importância da imunização e falaram sobre as fases do plano de vacinação.

Veja pronunciamento sobre a vacinação bivalente:

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já encaminhou aos 184 municípios do Estado a dose de reforço bivalente contra a Covid-19. Conforme o Programa Nacional de Vacinação 2023, do Ministério da Saúde (MS), esta etapa do cronograma está dividida em cinco fases – todas elas contemplarão pessoas a partir de 12 anos que fazem parte de grupos prioritários.

Além dos idosos de 70 anos, podem se vacinar indivíduos imunocomprometidos; acolhidos e trabalhadores em instituições de longa permanência; indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

"É necessário que o paciente tenha tomado pelo menos duas doses anteriores da vacina para Covid. Se você não tomou, procure um posto de saúde. É necessário um intervalo de quatro meses para que você pode tomar a bivalente", alertou a secretária de saúde do Ceará.

A imunização será realizada de forma escalonada, iniciando por grupos prioritários:

Fase 1

Pessoas de 70 anos ou mais, que já têm mais de 4 meses da 4ª dose;

Pessoas a partir de 12 anos em Instituições de Longa Permanência e os trabalhadores desses locais;

Pessoas imunocomprometidas;

Indígenas e quilombolas.

Fase 2

Idosos de 60 a 69 anos;

Fase 3

Gestantes e puérperas;

Fase 4

Profissionais de saúde;

Fase 5

Pessoas com deficiência permanente.

Governo Federal deve mandar mais de 700 mil doses

Em transmissão, o governador do Ceará informou que o governo federal se prontificou em enviar mais 700 mil doses para a primeira fase da campanha de vacinação bivalente.

A meta do Ministério da saúde é vacinar 90% desses grupos. Na sequência, a campanha será voltada para pessoas de 60 a 69 anos. Na fase 3, o público-alvo são gestantes e puérperas.

Depois, serão vacinados profissionais da Saúde e, na última fase desta etapa, estão pessoas com deficiência permanente, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.