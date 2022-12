Molnupiravir, medicamento contra Covid-19, é aprovado pela Anvisa para venda em farmácias

A venda do medicamento Lagevrio (molnupiravir) foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira (22). Usado no tratamento contra a Covid-19, o antiviral pode agora ser vendido para farmácias e hospitais particulares no Brasil.

No entanto, nas farmácias, será preciso ser realizada sob retenção de receita. Essa prática já acontece com antibióticos.

Segundo a Anvisa, o remédio atua impedindo a replicação do coronavírus no organismo e deve ser tomado cinco dias após o início dos sintomas.

Meiruze Freitas Diretora relatora “Para ajudar a prevenir a progressão da doença, internações hospitalares e mortes, os medicamentos antivirais para infecções respiratórias agudas devem ser usados o mais cedo possível após o correto diagnóstico da infecção."

Quais as restrições de uso?

A Anvisa recomendou que o uso seja restrito a adultos acima de 18 anos, sendo indicado para os casos em que a doença está em estágio moderado ou com risco de progredir para Covid-19 grave.

No entanto, não é indicado para uso por mais de cinco dias seguidos ou para mulheres grávidas. Também não está autorizado para profilaxia pré-exposição ou pós-exposição para prevenção da doença.