Beyoncé se apresenta no Oscar 2022 após cinco anos longe de performances em premiações

Após cinco anos desde a última performance em uma premiação, Beyoncé voltou a se apresentar no Oscar 2022, na noite deste domingo (27).

Muito esperada, a apresentação da artista foi confirmada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Beyoncé subiu ao palco para performar a canção “Be Alive”, tema do longa “King Richard: Criando Campeãs”, indicado para 5 categorias do prêmio.

Confira a apresentação:

Aqui está BEYHIVE! 😭



Assista na íntegra à performance de BEYONCÉ, cantando BE ALIVE, no #Oscars! #BeyOscars pic.twitter.com/D9KgpXF1sg — BEYHIVE.com.br (@beyhivecombr) March 28, 2022

Além de Queen B, Billie Eilish, Reba McEntire e Sebastián Yatra também vão se apresentar na premiação mais aguardada do cinema mundial.

Legenda: Beyoncé na cerimônia do Oscar 2022 Foto: Reprodução

Billie Eilish e Finneas vão soltar a voz em “No Time To Die”, de “007: Sem Tempo Para Morrer”. Na sequência, o colombiano Sebastián Yatra performará a faixa “Dos Oruguitas”, que faz parte da trilha sonora de “Encanto”, mais recente animação da Disney.

Já Reba McEntire interpreta “Somehow You Do”, do longa “Quatro Dias com Ela”.

Introducing this year’s Original Song nominees and performers for the 94th #Oscars. pic.twitter.com/ix09lxge8x — The Academy (@TheAcademy) March 23, 2022

Performance de Beyoncé

Segundo a revista americana Variety, Beyoncé fará a performance de “Be Alive” na abertura do Oscar 2022, dando início oficial à cerimônia.

Ainda de acordo com a revista, a apresentação não seria no palco da cerimônia, mas transmitida ao vivo diretamente das quadras de tênis da cidade de Compton, na Califórnia, nos Estados Unidos.