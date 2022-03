Academia condena agressão de Will Smith no Oscar e estuda punir o ator

A agressão do ator Will Smith ao comediante Chris Rock durante o Oscar 2022, na noite desse domingo (27), foi condenada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que publicou um comunicado sobre o ocorrido.

Smith esbofeteou Rock por conta de um comentário feito pelo comediante a respeito da aparência da mulher do ator, Jada Pinkett Smith.

"A Academia condena as ações do Sr. Smith no show de ontem à noite. Iniciamos oficialmente uma revisão formal em torno do incidente e exploraremos outras ações e consequências de acordo com nossos Estatutos, Padrões de Conduta e a lei da Califórnia. A Academia não tolera violência de nenhuma forma", diz o comunicado publicado nesta segunda-feira (28).

Punições para Will Smith

No pior cenário, a investigação pode resultar na expulsão de Smith da Academia ou alguma suspensão da organização e de seus eventos, incluindo o Oscar de 2023.

Ainda não foi abordada a possibilidade de o ator perder o Oscar que ganhou pela atuação no filme 'King Richards: Criando Campeãs'.

Chis Rock não registra boletim de ocorrência

Chris Rock se recusou a registrar um boletim de ocorrência contra Smith, mas tem o prazo de até seis meses para fazê-lo, caso mude de ideia.

Se Will Smith fosse acusado de agressão, poderia, na pena máxima, passar até seis meses na prisão, além de precisar pagar uma multa de até US$ 100 mil, de acordo com informações da imprensa americana.