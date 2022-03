Jim Carrey diz ter ficado 'enojado' com aplausos a Will Smith após tapa em Chris Rock no Oscar

O ator Jim Carrey criticou a atitude de Will Smith no palco do Oscar 2022, cerimônia realizada no último domingo (27). Segundo ele, as palmas da plateia mesmo após o ator estapear Chris Rock durante a cerimônia foram equivocadas.

"Fiquei enojado com a ovação de pé. Hollywood em massa é apenas covarde, e eu realmente senti que isso é uma indicação muito clara de que não somos mais um clube legal", disse ele em entrevista à emissora norte-americana CBS.

O conflito entre Will Smith e Chris Rock ocorreu quando o comediante resolveu fazer piada com o cabelo de Jada Pinkett Smith, diagnosticada com alopecia.

Processo

Na opinião de Carrey, Smith deveria ter sido retirado da cerimônia após o tapa. Além disso, ele revelou acreditar que Chris não fez boletim de ocorrência para evitar aborrecimento.

"Eu teria anunciado na manhã seguinte que estava processando Will e pedindo US$ 200 milhões, porque aquele vídeo ficaria lá para sempre, será onipresente. Esse insulto vai durar muito tempo", opinou.

Jim Carrey ainda completou que ele poderia ter desaprovado a atitude de Rock, mas jamais subir ao palco para efetuar qualquer tipo de agressão.

Ainda assim, ele pontuou que a opinião não é algo pessoal. "Desejo-lhe o melhor. Não tenho nada contra Will Smith. Ele fez grandes coisas, mas não foi um bom momento. Isso lançou uma sombra sobre o momento brilhante de todos na noite passada… Foi um ato egoísta", completou.