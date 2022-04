Anitta cancela show na Sapucaí após ser convidada para o Met Gala

A cantora Anitta, que estava com show marcado na Marquês da Sapucaí, no desfile das escolas de samba campeãs dia 30 de abril, cancelou a apresentação após ser convidada para o Met Gala, um dos maiores eventos de moda do mundo. Neste ano, a arrecadação de fundos anual ocorre no primeiro domingo de maio.

“Devido a compromissos nos Estados Unidos, a cantora Anitta, que se apresentaria no ‘Nosso Camarote’ no dia do desfile das campeãs, 30/04, precisou cancelar sua vinda ao Brasil. Mas não se preocupe. Nos próximos posts divulgaremos outras atrações que se apresentarão nesta data”, disse a equipe do evento, em nota.

No lugar da artista, entram Lexa e Gloria Groove como atos principais da noite. A Sapucaí recebe shows também de Bloco da Favorita, Nattan, Orochi Teles, Fabio Serra, Felipe Mar e Roda de Som.

Met Gala

Com o objetivo de arrecadar recursos para o Metropolitan Museum of Art Costume Institute, o Met Gala acontece em todo primeiro domingo de maio. Em 2022, ele retorna para a data original, pois, devido à pandemia de Covid-19, foi feito em setembro ano passado.

O tema da nova edição é "Na América: Uma Antologia da Moda". Os anfitriões do evento serão Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda.

Ainda não há uma lista oficial dos convidados. O Met deve ser transmitido pelas redes sociais da Vogue.