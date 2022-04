Festa de aniversário com tema inspirado no SBT viraliza nas redes sociais

Uma festa de aniversário com um tema diferente viralizou nas redes sociais no último fim de semana. Com os convidados fantasiados e uma decoração elaborada, o aniversariante escolheu o SBT como foco principal da celebração.

Para incrementar a festa, todos os convidados chegaram fantasiados, todos como figuras histórias da emissora de Silvio Santos. Teve quem aparecesse vestido de Hebe Camargo, Maria do Bairro e até mesmo de Silvio.

Diferente dos demais, o aniversariante optou por um personagem da Televisa, emissora mexicana, mas que fez sucesso durante anos no SBT: o Chapolin Colorado.

Decoração elaborada

Os detalhes da decoração, claro, chamaram atenção dos usuários das redes. Fotos foram emolduradas com registros de Silvio Santos, Eliana e Maisa, quase como uma espécie de galeria. No bolo, notas de R$ 50 foram dispostas para fazer referência ao dono do SBT.

Na mesa de doces, os personagens de Chaves viraram quitutes, assim como figuras das novelas Carrossel, A Usurpadora e Rebelde.

Por fim, uma mesa do programa 'Passa ou Repassa', conhecido pelas brincadeiras com torta na cara, foi colocada para a diversão entre os convidados do aniversário.