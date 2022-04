Deolane Bezerra canta 'Pensa em Mim' em show da dupla Maiara e Maraísa

A influenciadora Deolane Bezerra compareceu ao show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa no último domingo (17) e surpreendeu a plateia ao cantar com as amigas próximo ao palco. Juntas, elas se entoaram nos vocais a canção 'Pensa em Mim', lançada por Leandro e Leonardo em 1990.

Sentada em uma área para convidados das artistas, Deolane foi convidada a contribuir com a apresentação e não parece ter decepcionado os espectadores. Após a cantoria, a também advogada recebeu os aplausos dos fãs que estavam no local do show. Veja:

Carreira artística

A relação de Deolane com a música, no entanto, não é despretensiosa. Em outubro do ano passado, a influenciadora lançou a carreira como cantora. Na época, chegou inclusive a viralizar enquanto remixava uma música em uma mesa de DJ.

Desde então, Deolane tem feito cada vez mais sucesso no meio. Com uma agenda lotada de shows, ela deve fazer apresentação com a participação de Leo Santana e Wesley Safadão.

Uma das canções de sucesso de Deolane, 'Meu Menino', faz referência ao ex-marido dela, MC Kevin, que faleceu em maio de 2021 ao cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.