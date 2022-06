Anitta ganha estátua de cera no Madame Tussauds de Nova York: "estou tão gostosa!"

O museu de cera Madame Tussauds de Nova York inaugurou, nesta quinta-feira (2), a estátua de Anitta. Presente à cerimônia, a cantora brasileira observou, feliz, cada detalhe da escultura. "Meu Deus! Estou tão gostosa", exclamou.

Antes de a obra ser revelada ao público, Anitta disse que não conseguia expressar quão contente estava com a homenagem. "Sou a primeira cantora brasileira a estar aqui. Estou muito feliz em ser a primeira".

No ano passado, ela também foi a primeira artista musical do País a alcançar o topo das músicas mais tocadas no Spotify no mundo inteiro, com o hit 'Envolver' — música que, inclusive, tocou quando a estátua ficou à mostra.

Criação

A estátua de Anitta está vestida com uma calça jeans 'destroyed' e uma cropped branca em que está escrito "Garota do Rio", em referência a 'Girl From Rio', outra de suas músicas mais famosas mundialmente.

A cantora falou sobre o processo de construção da escultura. Segundo ela, foi preciso ficar 12 horas na mesma posição e com a mesma expressão para que os artistas — cerca de 20 — conseguissem registrar e moldar seus detalhes.

"Espetacular, a Anitta virou de cera!", compartilhou o perfil do Madame Tussauds nas redes sociais.

No início da semana, o museu já havia divulgado uma prévia da escultura e do processo de criação. "Do Rio para Nova York", escreveu na legenda.