Estátua de cera de Anitta em museu nos Estados Unidos é finalizada

A estátua de cera de Anitta no museu Madame Tussauds, em Nova York, foi finalizada. O local publicou um vídeo do processo de feitura da escultura, mas ainda não revelou o produto final: "Do Rio para Nova York. Vem aí".

No figurino, a artista de 29 anos usa um cropped do clipe "Girl From Rio", escrito "Garota do Rio".

O processo de produção foi longo. Anitta revelou que a estátua seria produzida em agosto de 2021. Na época, ela escolheu os detalhes com os artistas responsáveis.

Foram cerca de 20 pessoas envolvidas na escultura, de acordo com a assessoria da brasileira.

Ela ficará exposta na filial de Nova York, perto da Times Square, um dos pontos turísticos mais badalados da cidade dos Estados Unidos.