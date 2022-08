Após fim da dupla, Simone e Simaria passam o dia juntas provando roupas

As cantoras Simone e Simaria compartilharam, por meio das redes sociais, um momento privado durante a tarde desta sexta-feira (19). Após fim da dupla sertaneja, as duas se divertiram enquanto Simaria experimenta roupas dentro de um closet.

O vídeo foi publicado nos stories do Instagram de Simone, tendo como som de fundo a declamação de trechos bíblicos.

"Olha isso ó, olha como está bonita!", falou Simone, contendo a risada, ao mostrar a irmã com um chapéu preto e um casaco marrom. "Me lembra minha época de catar mamona", respondeu Simaria.

Em meio a risadas, Simone acrescentou: "nós usávamos um chapéu desse daqui galera". Sem conter o próprio riso, a cantora saiu do enquadramento do vídeo.

Separação da dupla

As irmãs Simone e Simaria anunciaram a separação da dupla após 10 anos de parceria. O comunicado foi compartilhado por meio de uma nota na última quinta-feira (18). "As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo", disse a nota.

A separação foi motivada por uma série de desentendimentos. Em maio deste ano, um atrito entre Simone e Simaria no Programa do Ratinho fez a gravação do programa ser parada. No início de agosto, já existiam rumores de separação da dupla.

Após o anúncio, Simaria pontuou que usará o tempo no momento para cuidar de si e da família.

"Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal", disse ela em comunicado nas redes sociais. Enquanto isso, Simone deve continuar completando os compromissos já confirmados da dupla.