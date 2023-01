Documentário 'Kevin o Chris: O Doc' revela raízes de funkeiro no subúrbio fluminense; assista

O hitmaker Kevin O Chris lançou, nesta quinta-feira (12) “Kevin o Chris: O Doc”. O documentário fala sobre a trajetória do funkeiro carioca. A produção, que conta com quatro episódios, visita às raízes do artista natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A produção revive todos os passos que ele trilhou, desde o anonimato até chegar nos principais rankings de música no país.

Com entrevistas de amigos e equipe, a série exibe detalhes da vida por trás do jovem que saiu do subúrbio fluminense, transformou a cena e conquistou feitos impressionantes, como se tornar o primeiro funkeiro a atingir a marca de 1 bilhão de streams na plataforma do Spotify, além de ser o pioneiro do gênero a gravar um DVD na Europa.

Veja primeiro episódio:

“A gente nunca tem noção da proporção que vai tomar. Na minha vida eu só agradeço mano porque, pô, eu sai do lugar que podia tá no crime, em outras paradas e hoje eu tô conseguindo ajudar minha família”, diz Kevin na abertura.

Durante os episódios, Kevin abre o coração para falar sobre sua ligação com Deus, as transformações que teve em sua vida, visita o local em que vivia e produzia suas canções antes da fama, além de relembrar as principais barreiras que enfrentou durante a carreira.