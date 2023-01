Juliette revela ter proposto poligamia a ex-parceiros

A cantora e vencedora do BBB 21, Juliette, participa, nesta quarta-feira (11), do 'Saia Justa Verão 2023', que discute o tema poliamor x poligamia.

Ela, inclusive, revelou que já propôs a poligamia a ex-parceiros. No entanto, eles não toparam. "Estou solteira agora e queria experimentar. Acho que ia sentir ciúmes, mas eu nunca vivi e queria viver a poligamia".

Juliette vai participar dos cinco episódios da temporada do 'Saia Justa Verão 2023' com sua banda. O programa vai ao ar no GNT às 21h30.

O que é a poligamia

A diferença entre poligamia e poliamor está, principalmente, no consentimento e relações em conjunto. Em um relacionamento do tipo poligâmico existe uma pessoa no centro da união que se relaciona com outras pessoas.

Já o poliamor é a possibilidade de ter dois ou mais relacionamentos simultâneos, que englobam afeto e sexo.