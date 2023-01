Novo EP autoral de Ivete Sangalo festeja o retorno do Carnaval com hits do axé ao pagodão

Após um hiato de dois anos sem Carnaval, em função da pandemia de Covid-19, Ivete Sangalo retorna à festa momina cantando o empoderamento feminino e a nostalgia do trio elétrico. Embalada pela saudade do calor dos foliões, como ela versa no EP "Chega Mais", lançado nesta quinta-feira (19) via Universal Music, a artista celebra a data em múltiplos ritmos e melodias. Veveta presenteia o público com cinco novas canções autorais, do pagodão baiano ao samba reggae, projeto este que deve invadir não só as ruas de Salvador (BA), mas virar turnê de carreira.

São cinco faixas inéditas: Cria da Ivete (pagode), Só Love (axé), Rua da Saudade (samba reggae), Se Saia (lambadão) e Batucada (axé), todas elas gravadas ao vivo no último dia 5 de janeiro na Casa Pia para 600 convidados. A opção de fazer um trabalho fora do estúdio, inclusive, foi uma decisão tomada por ela somente no dia 20 de dezembro de 2022, o que deixou a "equipe de cabelo em pé" pelo pouco tempo para concepção e execução.

Legenda: Diva do axé lançou cinco faixas inéditas para a festa momina Foto: Divulgação/Rafa Mattei

"Esse EP de carnaval era um sonho. Eu ia gravar um disco de estúdio. Dormi e acordei com a ideia do EP. Queria fazer uma coisa para os fãs, para eles ficarem pertinho de mim, aí surgiu o Chega Mais", revelou Veveta em entrevista ao Diário do Nordeste nessa quarta-feira (18).

A aposta da cantora para o hit do carnaval é "Cria da Ivete", um pagodão eletrônico da Bahia sobre "mulheres que se comportam a partir de uma liderança", explica. "Quando eu falo 'Cria da Ivete' é um comportamento que se assemelha ao meu, de fazer o quiser e botar pra quebrar".

Assista ao clipe de 'Cria da Ivete'

Turnê

Ivete disse estar tão "feliz e agradecida" com o EP que sairá em turnê pelo país. "Quero fazer o Chega Mais em todos os cantos. O martelo já foi batido", garante a estrela do axé music. Dessa forma, a Tudo Colorido Tour, em vigor até o último mês de dezembro, sai de cena para o novo show de palco. A artista não adiantou nenhum detalhe sobre a estrutura e a estética da produção.

Contudo, a baiana confirmou que a turnê também percorrerá outros países. O retorno das apresentações internacionais, suspensas pela crise sanitária, ainda está sendo reorganizado. Outra novidade concreta é que a tour viajará o mundo até a gravação do DVD de 30 anos de carreira dela, previsto para este ano, mas sem data e local definidos.

"Nesse ano eu completo 30 anos de carreira. Eu quero fazer um evento, um registro. Estamos trabalhando em torno disso. Até que aconteça a comemoração dos 30 anos, eu quero levar esse show em turnê pelo Brasil e vamos para fora do país, sim", afirmou Ivete, cujos últimos trabalhos audiovisuais foram Live Experience (2018), Onda Boa (2022) e Macaco Sessions (2022).

Legenda: 'Cria da Ivete' é a aposta da baiana para a música do Carnaval Foto: Divulgação/Rafa Mattei

Carnaval 2023

Se em 2020 Veveta levou ao corredor da folia o "Reinado de Mainha", neste ano, a temática do Carnaval 2023 será "De Volta para o Futuro", uma referência estética ao filme de Robert Zemeckis que aparecerá nos figurinos e no trio elétrico. A escolha também ensaia sobre o retorno da normalidade pós-pandemia, que marca a saída de um "tempo de retrocesso" para a chegada de "um ano de maior esperança".

"Foi proposital brincar com essa coisa dos tempos. A gente sonhou tanto com esse futuro em nosso presente e agora é hora de concretizar, de viver esse Carnaval depois de tempos tão difíceis", reflete.

As surpresas em torno do tema serão reveladas pela cantora no dia 16 de fevereiro, quando ela abrirá oficialmente o Carnaval de Salvador com bloco pipoca (sem cordas e gratuito) no circuito Barra-Ondina. Ivete também sairá sábado e segunda-feira no Bloco Coruja. Os abadás seguem à venda e custam R$ 1.100 por dia.