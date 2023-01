Justin Roiland, co-criador de Rick and Morty, é afastado após acusações de violência doméstica

A Adult Swim, produtora de desenhos e séries como 'Rick & Morty', cortou todos os vínculos com Justin Roiland, co-criador do sucesso na TV. A decisão foi divulgada terça-feira (24), embasada nas denúncias feitas pela ex-namorada de Justin, acusado de violência doméstica e cárcere privado por ameaça e fraude contra ele.

As agressões teriam ocorrido no dia 19 de janeiro de 2020, mas a vítima não foi identificada até o momento. Segundo a revista Variety, o caso está sendo processado em Orange County, no estado da Califórnia, desde maio de 2020.

Na época, Roiland se declarou inocente, mas foi preso em agosto de 2020. Solto após pagar fiança de US$ 5 mil, ele encarou medida protetiva, com requisito de mínimo de 30 metros da ex-namorada.

Já em 2023, no último dia 13 de janeiro, Justin compareceu a uma audiência de pré-julgamento do caso e mais uma está prevista para o dia 27 de abril. Até o momento, a data final do julgamento ainda não foi definida.

Defesa do caso

Em entrevista para a revista Entertainment Weekly, o advogado de Justin negou as acusações. "Para ser claro, não apenas Justin é inocente, mas também temos toda a expectativa de que este assunto esteja prestes a ser encerrado assim que o escritório do promotor distrital concluir sua revisão metódica das evidências", comentou T. Edward Welbourn.

Além disso, a Squanch Games, empresa de desenvolvimento de videogames co-fundada por Roiland, anunciou o pedido de demissão dele. Apesar disso, a companhia revelou que deve continuar produzindo.

Em Rick & Morty, Justin Roiland é dublador dos dois protagonistas da série, mas a produção deve seguir sem a contribuição dele. A Adult Swim renovou o desenho para mais 70 episódios em 2018, enquanto 61 já foram lançados.