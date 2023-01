Lana Del Rey responde fã sobre vinda ao Brasil após rumores sobre shows

Os fãs brasileiros da cantora Lana Del Rey possui shows marcados no Brasil para este ano. A informação foi divulgada no canal do YouTube do jornalista José Norberto Flesch. Em vídeo publicado nesta terça-feira (24), ela afirmou que ela realiza evento no final de maio. No Instagram, o perfil da cantora chegou a responder um fã clube sobre o assunto.

A cantora já veio ao Brasil por duas vezes: a primeira no ano de 2013, com shows de sua turnê em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte; e a segunda e última vez em 2018, no Lollapalooza.

Assista:

O jornalista não deu mais detalhes de valores ou as cidades que devem receber show.

Cantora responde fã clube sobre vinda ao Brasil

No Instagram, um perfil de fã clube sinalizou que a cantora se apresentará como headliner do Festival Mita, em maio de 2023, no Rio de Janeiro.

O perfil oficial da cantora respondeu à mensagem: “Estou indo e estou enviando tanto amor para você”.