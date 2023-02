Mari Fernandez cai no palco durante apresentação com Anitta em São Paulo; assista

A cantora Mari Fernandez foi uma das participações convidadas a se apresentar no "Ensaios da Anitta", no último sábado (11). Durante apresentação ao lado da carioca, a cearense levou um tombo na Arena de Carnaval, em São Paulo.

O fato aconteceu durante execução da música "Comunicação Falhou". Mari Fernandez caiu, mas não se machucou. Ela e a anfitriã chegaram até a rir da situação. Com a ajuda da funkeira e de pessoas da produção, a cantora cearense logo se levantou e ainda ganhou aplausos da plateia.

Veja queda no palco:

Apesar do susto, a cearense mostrou bom humor e foi rapidamente levantada pela anfitriã e pela equipe da produção.

No Instagram, Mari Fernandez falou do momento ao lado de Anitta. "Meu Deus do céu! Eu ainda estou sem acreditar que conheci a Anitta e cantei com ela gente. Que sensação maravilhosa. Ela é incrível e foi um amor comigo. Ainda estou em choque, foi muito lindo, obrigada".