Cearense Welisson inicia lançamento de trilogia musical com 'Amanhã'; assista

Com inspirações em histórias de relacionamentos intensos, Welisson iniciou uma trilogia bem amarrada de singles com "Amanhã". O trabalho pode ser visto em todas as plataformas digitais, com direito até no YouTube.



Na faixa, o jovem de 19 anos se põe no lugar de alguém que quer curtir a vida, mas que se sente preso pelo relacionamento com a parceira. Essa história ainda vai se desenvolver com os novos singles "Iludido" e "Paty", ambos previstos para o primeiro semestre de 2023.

Veja clipe:

Welisson Cantor Eu sempre gostei de beat com uma pegada forte, com o 808 estalando um sample mais simples com quatro ou cinco notas. Eu gosto dessa estética e a partir do momento que eu entrei na Papatunes já era fã do L7, então comecei a ter mais atração pelo drill, a visão que os artistas cariocas tem e a afinidade com o estilo, que é totalmente diferente. E assim fui ficando mais à vontade para explorar essa sonoridade

Recém contratado pela Papatunes, gravadora do produtor e beatmaker Papatinho, Welisson brinca com um dos famosos bordões do L7NNON, astro do selo, como metáfora para o momento atual da carreira: "Ela fala: Welisson, me espera / Me confundiu com L7 / É que os dois tem marra / Postura de brabo / E eu sou cabra da peste / Bigode fino já passou / Que que tu quer? / Só aponta / Ela não liga pro passado / Tu só quer o futuro da minha conta".