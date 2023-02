Saiba como foi criada 'Zona de Perigo', de Léo Santana, aposta do Carnaval 2023; assista

O sexteto Adriel Max, Fella Brown, Pierrot Junior, Rafa Chagas e Yvees Santana é responsável pela música mais chiclete do momento. "Zona de Perigo", canção que alcançou o primeiro lugar de rankings das plataformas Spotify e Deezer, ganhou as redes sociais pela dança e interpretação do baiano Léo Santana.

O compositor Fella Brown, nome que também cuida da produção musical da canção, contou à coluna que a música foi feita em pouco mais de 30 minutos. Segundo ele, a composição foi criada sem grandes pretensões.

Assista à entrevista:

"No dia da criação de 'Zona de Perigo', estávamos na casa de Lukinha. Conversamos sobre a vida e as ideias e melodias foram surgindo. Pensamos em algo dançante, inicialmente, pensamos em uma bregadeira", ressaltou o produtor musical.

Letra fora do padrão comercial

Segundo Fella Brown, a composição foi construída de uma forma não tão usual do mercado musical.

"A música é bem simples. Ela foge um pouco do padrão da música comercial de parte A e B, um pré-refrão para depois vir o refrão. A gente fez a parte e o refrão. E sentiu que era isso. Acabamos a música e ficamos dançando. Foi mais uma das composições das que a gente estava fazendo há meses", explicou o baiano.

Conscientes da disputa grandiosa que é transformar uma canção em hit de Carnaval, Fella Brown diz sonhar com esse título.

Fella Brown Compositor e Produtor Musical Agora que o Carnaval vai voltar, a letra tá estourando. Ainda não é confirmada a música do Carnaval 100%. A gente acha que vai ser, mas só quando o povo falar no fim das contas saberemos. A música é feita pelo povo. A gente respeita e espera a opinião do público

"Zona de Perigo" é a primeira música da união dos seis compositores a estourar nacionalmente. Os compositores nomearam a parceria entre eles de grupo Munição.

Alguns dos integrantes são conhecidos por algumas letras famosas: Pierrot Junior é autor de "Fé" da cantora IZA; e Rafa Chagas assina "Eu Já Te Quis Um Dia", interpretada por Sorriso Maroto.