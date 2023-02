João Guilherme comenta namoro de Anitta com Lucca Picon: 'não procede mais'

O ator João Guilherme confirmou, em podcast publicado nesta quinta-feira (9), o relacionamento entre Anitta e o também ator Lucca Picon. Horas depois, entretanto, João afirmou que o namoro teria chegado ao fim.

"Ela tá namorando com meu melhor amigo. Um dos meus melhores amigos, não posso falar melhor amigo para não dar briga lá em casa", falou, após Anitta ser mencionada no episódio.

Questionando pela apresentadora se seria com Lucca Picon, João respondeu: "Tá, saiu que eles estavam namorando". Lucca e João Guilherme fazem parte do elenco de 'De Volta aos 15', série da Netflix.

"Saiu, saiu que estavam namorando. P*uta que pariu, se não tiver... Mas saiu que eles estavam namorando. E que aqui no Rio de Janeiro a fofoca corre que corre, né", ressaltou o ator.

"Não procede mais"

Horas após a publicação do podcast, João Guilherme disse o episódio foi gravado há algum tempo e que a informação sobre o namoro "não procede mais".

João Guilherme Ator O podcast que eu disse sobre o relacionamento dos meus dois queridos é antigo o suficiente pra informação não proceder mais

O envolvimento entre Lucca e a poderosa estava sendo especulado desde o início de dezembro de 2022, mas não chegou a ser confirmado por nenhum dos dois.

O ator estava nos bastidores do show de Anitta no Réveillon, no Rio de Janeiro. Lucca também foi visto em apresentações da cantora em São Paulo e Natal.