Conheça o ator Lucca Picon, apontado como o novo affair de Anitta

Meses após o término com o produtor musical Murda Beatz, a cantora Anitta parece estar com novo affair. O nome da vez, segundo fãs da artista, é o ator Lucca Picon, de 21 anos.

Nascido em Santa Catarina, o jovem é filho do surfista francês Miky Picon com a brasileira Lygia Namem. Segundo o portal UOL, ele iniciou a carreira como modelo e estreou em "Malhação - Toda forma de amar", de 2019, na TV Globo.

Carreira como ator

Lucca Picon também já integrou produções cinematográficas como ‘Confissões de uma Garota Excluída’ e ‘De Volta aos 15’.

Anitta e Lucca estiveram juntos em Natal, no Rio Grande do Norte, no mesmo hotel e apareceram em vídeo juntos no Instagram. A cantora foi convidada para fazer uma apresentação no trio elétrico na noite de sábado e, conforme relato das redes, o ator esteve em cima do trio.



Até então, os dois não se pronunciaram sobre os boatos de relacionamento.