Sabrina Sato fala sobre ser viciada em trabalhar: 'não posso romantizar'

A atriz e apresentadora Sabrina Sato, 42 anos, revelou ser viciada em trabalho durante entrevista para revista Glamour. Após fazer aniversário no último sábado (4), abriu o jogo sobre detalhes da rotina profissional, relatando ter descoberto o vício durante sessões de análise.

"Hoje tive que desmarcar, mas foi ali que aprendi sobre minha tendência a ser viciada em trabalho. Eu não posso romantizar isso. Eu tenho que ter tempo para mim, para minha filha, para me divertir. A vida está aí acontecendo. De repente, eu fiz 500 coisas e não fiz nada", disse.

A apresentadora, que está como jurada na 3º temporada do The Masked Singer Brasil, na TV Globo, também revelou seguir sentindo frio na barriga quando enfrenta novos desafios, seja nos palcos, nos negócios ou estúdios.

“É algo que não passa, e acho que nunca vai. Sempre acho que estou estreando”, detalhou.

Cuidados com a saúde

Apesar do vício em trabalho, Sabrina apontou que nunca teve crise de ansiedade. "As pessoas acham um absurdo eu nunca ter tido crise de ansiedade". Isso porque vive em um intenso cronograma, conciliando as demandas dos programas e dos negócios.

Para manter um bom estilo de vida, realiza atividades físicas constantemente. Os exercícios contribuem tanto para beneficiar o corpo, quanto regular o controle emocional.

Durante a entrevista, ainda relembrou que já fazem 20 anos desde a saída do BBB 3. "Vejo tudo pelo lado positivo, sempre estou querendo mudar. Eu tenho certeza mesmo é desta vida. Então, preciso fazer tudo que tenho vontade de fazer ainda nela mesmo!", concluiu.