Sabrina Sato relembra término com João Vicente de Castro: ‘A gente continuou se admirando’

Os ex-namorados Sabrina Sato e João Vicente de Castro participaram, nesta segunda-feira (16), do programa especial “Papo de Segunda Verão”, no GNT, sobre relacionamentos. Na ocasião, Fábio Porchat quis saber se eles realmente são amigos, ou se a amizade é “forçação de barra”. Sabrina e João Vicente namoraram entre 2013 e 2015.

A apresentadora contou que o término foi na hora certa, quando eles ainda tinham uma admiração pelo outro, por isso a amizade continua.

“Quem ama liberta o outro, e a gente fez isso. A gente foi conversando até sobre nosso fim, entre a gente. Até para decidir quem ia falar com a imprensa [sobre o término]. Tínhamos que resolver as coisas juntos também. O problema é quando chega ao ponto de não querer ver a pessoa na sua frente. Não teve briga. A gente continuou se admirando, se amando, eu continuei indicando-o para as minhas amigas, falando bem dele. E por gratidão também, porque não é fácil me aguentar”, contou.

Neste mês, provando que a amizade é real, João Vicente usou uma camisa com a estampa do rosto de Sabrina durante o “Saia Justa Verão 2023” para homenageá-la. Atualmente Sabrina é casada com Duda Nagle, e João Vicente está solteiro.