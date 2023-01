Fátima Bernardes abre álbum de fotos em viagem ao Ceará

A apresentadora Fátima Bernardes curtiu dias de folga em um hotel de luxo em Fortim, praia do litoral cearense. Ela estava acompanhada do namorado, o deputado federal Túlio Gadelha, e de uma das filhas, Bia Bonemer.

Nesta segunda-feira (16), Fátima postou em seu Instagram um vídeo que reúne imagens das férias. “Férias, parte 2. Fortim, Ceará. Dias lindos. O tempo passando sem pressa”, escreveu ela na legenda do vídeo, ao som de Shimbalaiê, de Maria Gadú.

Antes de Fortim, o trio esteve em Pipa, no Rio Grande do Norte. Bia e Túlio também postaram registros da viagem em seus respectivos perfis do Instagram.

“Sol, mar, vento e uma jangada. A gente não precisa de mais nada”, escreveu Túlio em foto que aparece ao lado da namorada.