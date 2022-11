Fátima troca sobrenome Bernardes para Gomes no perfil do Instagram; entenda mudança

Fátima Bernardes está registrada no Instagram agora pelo sobrenome Gomes, numa mudança súbita acompanhada da troca da foto de perfil, que desperta a atenção dos seguidores nas redes sociais. E a novidade na identificação da apresentadora foi causada por uma confusão digital.

Isso aconteceu após Fátima Bernardes sincronizar a conta do Instagram com o perfil do Facebook, que registra o sobrenome Gomes, e a mudança foi instalada automaticamente. A apresentadora tem quase 13 milhões de seguidores no Instagram.

A assessoria de imprensa de Fátima informou à coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que a alteração não pode ser revertida por causa das medidas de segurança da rede que não permitem uma nova mudança no nome num intervalo menor que dois meses.

A apresentadora do programa “The Voice Brasil”, na TV Globo, não comentou o assunto nas publicações da redes sociais. Usuários do Twitter começaram a notar a mudança na última semana.

Comando do The Voice

Fátima Bernardes assumiu a apresentação do "The Voice Brasil" na 11° temporada, que antes era comandado por André Marques. Ela é a primeira mulher a apresentar o programada.

Além de Fátima, Thais Fersoza aparece no programa para contar os bastidores da atração. Já na formação do júri técnico estão: Gaby Amarantos, Iza, Lulu Santos e Michel Teló.