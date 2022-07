Fátima Bernardes convenceu Globo a tirar TV Globinho por 'Encontro': 'Não tá bom'

A jornalista Fátima Bernardes revelou como foi o processo para convencer a TV Globo para retirar a TV Globinho (2000-2015) da programação da emissora para ter um programa dela nas manhãs. A ex-apresentadora do "Encontro" falou sobre o assunto em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na segunda (25).

"Tinha Globo Rural, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga e, de repente, desenho. Aí depois vinha jornal local, Globo Esporte e Jornal Hoje. Falei: 'gente, esse desenho está perdido aí nesse meio'. Como a criança vai ter um sino que vai tocar com 'crianças, 10h30 vai começar o desenho na Globo'?", lembrou Fátima Bernardes.

No bate-papo, ela ainda citou a situação das TVs concorrentes. "Enquanto em outras emissoras, a Record já tinha feito a opção de sair do desenho e o SBT em permanecer, mas era desenho desde 7h da manhã. Eu falava: 'isso não tá bom, não [na Globo]. Tem um espaço aí que dá para encaixar'. Eu comecei a ouvir que a própria TV estava com uma estranheza em relação ao horário, um horário que não tinha anunciante", relembrou.

"Encontro" era desejo de jornalista

O "Encontro com Fátima Bernardes" estreou em junho de 2012 e foi uma ideia original da própria apresentadora, que sentiu o desejo de deixar a bancada do Jornal Nacional para ter um novo projeto. No Roda Viva, ela disse que sempre viu essa faixa como o melhor para um programa de variedades.

"Aí eu sugeri um programa pra esse horário, que viesse da Ana Maria e a gente pudesse levar para o jornal local. Eu pensei naquele horário e apresentei a ideia para o horário", falou.

A TV Globinho, programa dedicado à exibição de desenhos animados nas manhãs da Globo, deixou de ir ao ar de segunda a sexta em 2012, para dar lugar ao Encontro.

A atração passou a ser exibida apenas aos sábados até 2015, quando foi cancelada e substituída pelo "É de Casa". Nas redes sociais, adultos e adolescentes costumam pedir o retorno do matinal.