'Chucky da vida real' assusta moradores de cidade nos Estados Unidos

Uma moradora da cidade de Pinson, do Alabama (EUA), se deparou com a figura do boneco Chucky andando pelas ruas e fez fotos do encontro. A história viralizou no Facebook. A figura fantasiada era o pequeno Jackson Reed, de 5 anos.

Apesar do susto, Kendra Walden fez uma brincadeira pedindo aos pais do garotinho que fossem buscá-lo, pois estava “aterrorizando” a região.

Legenda: Garoto assusto moradores do bairro Foto: Reprodução/Facebook

“Queridos pais do garotinho fantasiado de Chucky em Pinson. Peguem seu filho… eu quase tive um ataque do coração”, conclui na publicação.

O post viralizou com 50 mil curtidas e 104 mil compartilhamentos na plataforma do Facebook. Em entrevista à emissora WDHN, a mãe do garoto, Britnee Reed comentou que estava no trabalho quando soube das imagens. “Eu dei zoom e falei: ‘Ai meu Deus, esse é meu filho”, relembra a mãe.