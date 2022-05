Sabrina Sato revela sofrimento de término com Dhomini após BBB: 'quase morri'

A apresentadora Sabrina Sato revelou, durante participação no programa 'Saia Justa', do canal GNT, o quanto sofreu durante o término com o ex-BBB Dhomini, campeão da 3ª edição do reality. Os dois se conheceram durante o programa e viveram romance fora do confinamento.

O assunto veio à tona enquanto ela falava sobre como superar o fim de um relacionamento amoroso. "Eu já sofri de chorar. É uma droga. E aí como eu vou sair? A melhor coisa é cachaça e outra sentada", disse a também ex-BBB.

Foto: reprodução/GNT

Segundo ela, a paixão era tão grande que chegou a viajar para tentar reconquistar o então namorado. "Até meus 32, eu chorava muito. Pelo Dhomini, eu quase morri. Comprei passagem, fui embora atrás dele. Chorava por ele em todos os lugares", disse, abrindo o jogo sobre o fim.

Novos relacionamentos

O namoro de Sabrina e Dhomini virou público após a saída do BBB e eles acumulavam centenas de fãs na vida fora do reality. Entretanto, a história não durou tanto tempo.

Atualmente, Dhomini é casado com Adriana Manata e, juntos, eles chegaram a participar de um reality show do programa de Sabrina, enquanto ela ainda era da Record TV.

Enquanto isso, Sabrina é casada com o ator Duda Nagle. Os dois são pais da pequena Zoe Sato Nagle, que tem três anos de idade.