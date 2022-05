Manfredo Fest: conheça pianista homenageado pelo Google

O pianista brasileiro Manfredo Fest foi homenageado com um Doodle na página inicial do Google nesta sexta-feira (13), data em que completaria 86 anos. Cego desde a infância, ele aprendeu a ler partituras de música clássica por meio do braile e, além do piano, tocava teclado e saxofone.

Manfredo chegou a fazer parte da banda de Sérgio Mendes e é considerado um dos responsáveis por popularizar a bossa nova no Brasil. O ícone musical morreu em 1999, aos 63 anos.

No Doodle, disponível apenas no Brasil, Manfredo aparece tocando seu piano, rodeado por outros instrumentos ligados à bossa nova e ao jazz, como violoncelo e sax.

Quem foi Manfredo Fest?

Manfredo Fest nasceu no dia 13 de maio de 1936, no Rio Grande do Sul, mas a influência da música viria aos cinco anos de idade. O pai dele, imigrante alemão, era presidente do departamento de música da Universidade de Porto Alegre.

Legenda: Manfredo foi homenageado pelo Google Foto: reprodução

Cego desde o nascimento, ele aprendeu a ler música em braile. Foi durante a graduação em música, na Universidade do Rio Grande do Sul, que desenvolveu o interesse pelo jazz.

Após tocar em bares, Manfredo participou do movimento que fundou a bossa nova no Brasil, gravando disco com o ritmo em 1963.

Ao longo da carreira, Manfredo Fest lançou 19 discos, misturando jazz, bossa nova e outros ritmos brasileiros e americanos.