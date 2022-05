Arthur Aguiar retorna às redes sociais antes do previsto após jejum e faz mistério

O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, que havia decidido fazer um jejum de redes sociais, assim como a esposa, Maíra Cardi, voltou a aparecer no próprio perfil nesta sexta-feira (13). "Já já explico", escreveu o cantor.

O Stories foi publicado no Instagram no início desta tarde, enquanto o ator ainda está de férias em Recife. Depressa, os fãs começaram a especular o motivo do retorno inesperado.

"Já, já explico o porquê de decidir voltar antes do tempo... Já, já divido com vocês!", prometeu o ator, na legenda da primeira publicação. "Bom dia! Saindo aqui do resort agora para ir lá em Recife, fazer a rádio... Mais tarde estou de volta!", pontuou Arthur.

Foto: reprodução/Instagram

Com a esposa, Arthur passou alguns dias em um resort no Pontal de Serrambi, na cidade de Ipojuca, Pernambuco. No mesmo vídeo, ele fez elogios ao local onde está hospedado e ainda revelou que deve reunir amigos no local.

"Hoje é dia de composição. Chamei um time de peso para a gente sentar para compor. Os caras estão tirando aqui para fazer um ambiente para a gente poder compor. Está ficando lindo aqui", finalizou o ex-BBB 22.