Polícia prende um dos suspeitos de roubar carro de Péricles em SP

Um dos suspeitos de roubar o carro do cantor Péricles em São Paulo foi preso pela Polícia Civil nesta semana. O criminoso é vizinho da mãe do artista em Santo André, local onde ele estava quando foi vítima do assalto no último dia 16 de fevereiro.

O delegado Fábio Pinheiro Lopes informou ao programa Brasil Urgente, da Band, que o homem deve entregar seus comparsas. "Ele tem prisão preventiva decretada, furto, receptação, é um cara que não poderia estar nas ruas, deve fazer um roubo por dia", declara o policial.

Péricles estava com a esposa e a filha mais nova no momento do assalto na noite da última quinta-feira. O assalto foi flagrado por câmeras de segurança e o vídeo passou a circular na internet.

Legenda: O veículo foi completamente desmontado pelos criminosos, em poucas horas após o roubo. Foto: Polícia Militar/Divulgação

Relatos das redes sociais indicam que Péricles estava deixando a casa da mãe quando foi abordado por um homem. O carro de luxo foi encontrado no dia seguinte, na manhã da sexta-feira (17), desmontado e quase sem peças.