Quem é Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz que tem cinco títulos na festa

O carnavalesco Leandro Vieira, conhecido como "Cria" da Imperatriz, foi responsável por organizar o desfile e escolher o tema-enredo. Ele conquistou o quinto título de dez carnavais trabalhados na Série Ouro e Grupo Especial.

A Imperatriz Leopoldinense foi a campeã do Carnaval de Rio de Janeiro, com o título “O aperreio do cabra que o Excomungado tratou com má-querença e o Santíssimo não deu guarida”. A escola teve nota máxima em diversas categorias e liderou a apuração por todo o evento nesta quarta-feira (22).

Apesar da importância na apresentação da escola, Leandro decidiu acompanhar a apuração das notas de casa porque estava muito nervoso. Após o resultado, foi comemorar o título na quadra da escola.

Leandro Vieira Carnavalesco "É maravilhoso fazer parte de um projeto que pensa no campeã. Estou muito feliz. Não fui pra Sapucaí porque passei o dia todo com dor de barriga nervoso".

'A comunidade acreditou nela'

Para Leandro, o título foi conquistado porque "a comunidade acreditou nela (Imperatriz)". Em entrevista ao g1, relatou a alegria de poder encontrar pessoas que deram apoio ao projeto desde o início.

Além disso, detalhou que a literatura de cordel e os poetas populares inspiraram o enredo. "Sou apaixonado pela cultura do Brasil, é impossível eu olhar isso e não me inspirar", acrescentou.