Filha de Lampião e Maria Bonita foi destaque no desfile da Imperatriz Leopoldinense; saiba mais

A única filha de Lampião e Maria Bonita, Expedita Ferreira, de 90 anos, desfilou na escola de samba Imperatriz Leopoldinense, consagrada campeã do Carnaval carioca nesta quarta-feira (22).

Com o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarda", a agremiação transformou a história de Lampião em samba.

O carnavalesco da escola, Leandro Vieira, se inspirou em cordéis que contam a chegada e a trajetória do cangaceiro. Expedita desfilou na avenida em um carro que trouxe uma figura gigante do pai.

Ela foi convidada por Leandro para participar da homenagem ao cangaceiro. Ela mora em Sergipe e visitou a escola de samba no começo do ano, segundo o portal g1.

Expedita nasceu em 1932, cinco anos antes da morte dos pais. Ela foi criada até seus oito anos por um casal de vaqueiros amigos de Lampião. Depois, passou a morar com um tio.

Filhos, netos e amigos de Expedita também desfilaram na Imperatriz, em vários setores da escola.