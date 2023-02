Polícia investiga vídeos para tentar identificar suspeitos que roubaram carro do cantor Péricles

Além do veículo, os assaltantes levaram também cartões bancários, documentos, e uma mochila com roupas das filhas do cantor. A Land Rouver Discovery cinza, ano 2022, foi encontrada desmontada e quase sem peças, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (17).

Conforme a Polícia Militar, só foi possível encontrar o veículo após registro de uma denúncia, por volta das 9h30. PMs informaram que o automóvel estava na Rua Arroio Rela, no bairro São Lucas. Ao chegarem ao local, confirmaram que o carro era de Péricles.

Assalto

Câmeras de segurança gravaram o momento em que um homem usando capuz se aproxima de Péricles, da sua esposa e da filha do casal, apontando uma arma em direção ao cantor e levando a Land Rover.

Logo depois, um Fiat Uno branco, onde está o outro criminoso armado, dá cobertura para o cúmplice. E os dois fogem em ambos os veículos.