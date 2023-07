Kim Kardashian assume que namorou Pete Davidson para ‘fugir’ de problemas com Kanye West

Durante o episódio do reality "The Kardashians" exibido na quarta-feira (19) nos Estados Unidos, Kim Kardashian confessou que namorou Pete Davidson para fugir dos problemas com Kanye West. Em conversa com as irmãs Kendall e Kylie Jenner, a socialite desabafou sobre o assunto.

“Definitivamente entrei em outro relacionamento muito rápido. Isso afastou minha mente das coisas com as quais eu estava lidando e essa não é uma maneira de fugir”.

“É melhor sentir, lidar e curar”, concluiu Kim. Kylie ainda brincou com a irmã e disse que todos deveriam tatuar a frase que ela havia dito como um mantra.

Kim e Pete namoraram em 2022, por nove meses. Eles engataram o romance após a socialite participar do “Saturday Night Live”, apresentado pelo humorista.

Pete chegou a fazer tatuagens em homenagem a Kim e foi alvo de ofensas públicas por parte de Kanye West.