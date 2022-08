Kim Kardashian e Pete Davidson terminam namoro, diz site

Kim Kardashian e Pete Davidson terminaram o namoro. A longa distância e a agenda disputada teria tornado o relacionamento muito difícil. Pete tem passado muito tempo na Austrália trabalhando no filme "Wizards!".

Segundo o E!News, a separação ocorreu nesta semana. Ainda que seguindo agora rumos diferentes, o agora ex-casal ainda mantém "muito amor e respeito um pelo outro".

A dupla assumiu o namoro publicamente em março deste ano. Kim já falou sobre o relacionamento no reality show "The Kardashians". Kim também tem lidado com a separação de Kanye West, com quem tem quatro filhos: North, Psalm, Chicago e Saint.