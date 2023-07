Travis Barker revela possível nome de filho com Kourtney Kardashian e reconhece: ‘sei que é ruim’

Em entrevista para a própria filha, Alabama Barker, Travis Barker revelou o possível nome do filho que espera com a socialite Kourtney Kardashian: Rocky 13. “Eu sei que é ruim. É o nome que está na minha cabeça”, assumiu o baterista do Blink 182.

“Isso é tão ruim”, avisou a filha ao pai. É quando Travis tenta justificar sua escolha: “Rocky George tocou guitarra no Suicidal Tendencies. E 13 é apenas o maior número de todos os tempos”. Ele ainda argumentou na conversa que “Rocky”, com o ator Sylvester Stallone “é o melhor filme de todos os tempos”.

“Vamos ver como vai ser quando ele estiver na escola. Minhas sugestões eram melhores”, respondeu Alabama, que havia sugerido Milan, Audermars e Patek.

Travis é pai de Landon, Alabama e Atiana, fruto do relacionamento com a ex, Shanna Moakler. Já Kourtney é mãe de Penelope, Reign Aston e Mason Dash, com o ex-marido, Scott Disick.