Sean Kingston é preso na Califórnia, nos Estados Unidos

O rapper Sean Kingston foi preso nesSa quinta-feira (23), na Califórnia, nos Estados Unidos. A prisão ocorreu horas depois de sua mãe, Janice Turner, ter sido detida em sua mansão, na Flórida, durante uma operação policial.

De acordo com a imprensa internacional, os dois estariam sendo acusados de roubo e fraude. Kingston está sob custódia aguardando sua extradição para a Flórida.

Durante a ação na residência do cantor, policiais foram vistos retirando da casa alguns objetos de valor. Em fevereiro deste ano, o artista foi acusado por uma empresa de não fazer o pagamento completo de uma TV e um sistema de som.

Veja também Zoeira Éder Militão processa Karoline Lima e cita relacionamentos da influenciadora: 'Aventura amorosa' Zoeira Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia no hospital, diz boletim

Resolução

Em comunicado enviado para a agência Associated Press, um advogado do cantor disse acreditar numa resolução do caso. "Estamos aguardando para abordar estas questões em tribunal e estamos confiantes em uma resolução bem-sucedida", disse.

Antes de ser preso, o cantor havia postado uma mensagem em seus stories do Instagram, afirmando estar bem. "As pessoas amam uma energia negativa. Eu estou bem e minha mãe também. Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto nos falamos", afirmou.