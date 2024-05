Whindersson avalia show beneficente em Fortaleza como simbólico: 'Não resolve, mas fica marcado'

O humorista Whindersson Nunes apresenta o espetáculo "Efeito Borboleta" em Fortaleza, neste sábado (25), a partir das 20h, no estádio Presidente Vargas. O show beneficente é classificado como "simbólico" por ele, que visa arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Uma apresentação dessa não resolve o problema, mas fica marcado que você se propôs a ajudar, junto com as pessoas." Whindersson Nunes Humorista

Veja também Zoeira Show de Whindersson Nunes em Fortaleza terá Tirullipa e Rossicléa; veja todas as atrações Zoeira Éder Militão processa Karoline Lima e cita relacionamentos da influenciadora: 'Aventura amorosa' Zoeira Whindersson Nunes arrecada mais de R$ 1 milhão em vaquinha para doações ao Rio Grande do Sul

No evento, além dele, também performam no palco outros 10 artistas convidados, entre eles Tirullipa e Rossicléa. Ao Diário do Nordeste, o piauiense conta que o principal desafio desse tipo de evento é garantir a excelência técnica.

"Acho que o desafio não é o propósito do espetáculo, é mais a parte física mesmo, porque a gente fica meio vendido pela tecnologia e pela máquina. Eles têm que funcionar na hora, pois um problema técnico pode ocasionar uma perda de público, da vibe, do humor e do lugar", explica.

Relação com Fortaleza

A ocasião marca o retorno do Whindersson aos palcos e também à Capital cearense, onde já morou por anos e de onde guarda grande carinho.

"Aqui [Fortaleza] vivi muita coisa, porque foi onde comecei a engatinhar os primeiros passos, a criar, a entender como se cria e como funciona. E tive uma escola muito boa", relembra.

Sobre a apresentação deste sábado, o humorista adianta que o público pode esperar uma apresentação de stand-up com muita música e divertida, mas também analítica.

"No humor mesmo consigo transmitir a mensagem que quero. Então, vai ter muita música também e o humor é uma ferramenta de crítica muito boa. Então vou usar bem", detalha.

INGRESSOS

Os ingressos para o show estão sendo vendidos por meio do site do Ingresso Digital. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 280.

Confira os valores dos ingressos por setor*:

Ouro : R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia)

: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia) Prata : R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia)

: R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia) Bronze : R$ 190 (inteira) / R$ 95 (meia)

: R$ 190 (inteira) / R$ 95 (meia) Arquibancada: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

*Em todos os setores há acréscimo de taxa administrativa de 15% do valor do ingresso.